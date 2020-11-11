للحفاظ على حقوق النادي .. المشرف على الكرة بأسوان: أدرنا ملف بيع اللاعبين بخبرة

أكد مصطفي أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف علي فريق الكرة، أن النادي أدار ملف بيع لاعبي الفريق وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بخبرة كبيرة وبما يحقق مصلحة النادي.

وأوضح "أمين "، في تصريحات خاصة "لصدى البلد " أن بيع اللاعبين تم للحفاظ على حقوق نادى أسوان، حيث إن أكثر من لاعب كان سيصبح حرا فى يناير القادم.

وأشار "أمين" إلى أن النادي حقق الأفضل ماديا من عوائد البيع لنتمكن من سداد مستحقات الموسم الماضى وندفع مقدمات الموسم الجديد فالدورى الممتاز يفرض ذلك.

وأكد أن مجلس الإدارة أدار مفاوضات بيع اللاعبين طبقا للعروض الرسمية وتحلينا بالصبر والوضوح والااحترام فى علاقاتنا بالأندية الراغبة فى ضم لاعبينا.

وأضاف أن كل الأمور تمت بالتنسيق مع المدير الفنى، ومازال أمامنا وقت لضم تعاقدات جديدة خاصة مع مد مواعيد فترات القيد.

واختتم "أمين" تصريحه، قائلا: " إننا نسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى بخبرات، ولذلك ندرس بعناية سير ذاتية للاعبين أفارقة فاسم وتجارب أسوان تمنحنا الثقة فى استقدام الأفارقة".