للحفاظ على حقوق النادي .. المشرف على الكرة بأسوان: أدرنا ملف بيع اللاعبين بخبرة

وأوضح "أمين "، في تصريحات خاصة "لصدى البلد " أن بيع اللاعبين تم للحفاظ على حقوق نادى أسوان، حيث إن أكثر من لاعب كان سيصبح حرا فى يناير القادم.
وأشار "أمين" إلى أن النادي حقق الأفضل ماديا من عوائد البيع لنتمكن من سداد مستحقات الموسم الماضى وندفع مقدمات الموسم الجديد فالدورى الممتاز يفرض ذلك.
وأكد أن مجلس الإدارة أدار مفاوضات بيع اللاعبين طبقا للعروض الرسمية وتحلينا بالصبر والوضوح والااحترام فى علاقاتنا بالأندية الراغبة فى ضم لاعبينا.
وأضاف أن كل الأمور تمت بالتنسيق مع المدير الفنى، ومازال أمامنا وقت لضم تعاقدات جديدة خاصة مع مد مواعيد فترات القيد.
واختتم "أمين" تصريحه، قائلا: " إننا نسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى بخبرات، ولذلك ندرس بعناية سير ذاتية للاعبين أفارقة فاسم وتجارب أسوان تمنحنا الثقة فى استقدام الأفارقة".
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