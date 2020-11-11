غضب في ليفربول من محمد صلاح بعد عودته إلى مصر لهذا السبب

أكد تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول أبدى غضبا الشديد تجاه لاعبه الدولي المصري محمد صلاح ، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد. وأفادت التقارير بأن غضب مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي بسبب محمد صلاح بعد حضوره حفل زفاف شقيقه عقب وصوله للقاهرة من أجل خوض مواجهتي توجو مع منتخب مصر.

واختتمت التقارير أن حضور محمد صلاح لحفل زفاف شقيقه مخالف للإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد. ويستعد منتخب مصر بقيادة محمد صلاح لخوض مواجهتي توجو يومي 14 ، 17 من الشهر الجاري ، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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