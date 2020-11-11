ووقع "أحمد أيمن " علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الإدارة ، وسامى الشيشينى المدير الفنى ،ومصطفي أمين المشرف علي الفريق ،ومحمود سمكه إدارى الفريق . ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدوري في الموسم المقبل وعدم العودة سريعا لدورى لمظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.
يذكر أن قد أتم مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم :اللاعب محمد العشرى مدافع طنطا ، واللاعب محمد إبراهيم الشهير "بسوسته"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب ، وطه عادل مدافع نادي مصر .
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى، وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسوان يضم ظهير أيمن النجوم على سبيل الإعارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.