أسوان يضم ظهير أيمن النجوم على سبيل الإعارة

واصل مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان ، تدعيماتهم استعدادا للموسم الجديد باتمام التعاقد مع أحمد أيمن ظهير أيمن نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام ،لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد .

ووقع "أحمد أيمن " علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الإدارة ، وسامى الشيشينى المدير الفنى ،ومصطفي أمين المشرف علي الفريق ،ومحمود سمكه إدارى الفريق . ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدوري في الموسم المقبل وعدم العودة سريعا لدورى لمظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.

يذكر أن قد أتم مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم :اللاعب محمد العشرى مدافع طنطا ، واللاعب محمد إبراهيم الشهير "بسوسته"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب ، وطه عادل مدافع نادي مصر .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى، وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.