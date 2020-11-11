هداف فريق نهضة بركان المغربي.. الإسماعيلي يرغب في ضم محسن ياجور

وقالت صحيفة "أحداث إنفو " المغربية : "إن محسن ياجور مهاجم نادي نهضة بركان المغربي بات مطلوبًا خلال الميركاتو الحالي من نادي الإسماعيلي".
وتابعت الصحيفة: "وفقًا لمصادرنا فإن نادي نهضة بركان المغربي ينتظر عرضا رسميا من جانب نادي الإسماعيلي لإتمام التعاقد على الصفقة".
واختتمت الصحيفة: "أن إدارة نهضة بركان لن تمنع من رحيل ياجور للإسماعيلي خاصة بعد التعاقد مع هداف البطولة إبراهيم البحراوي القادم من صفوف سريع واد زم".
وكان محسن ياجور مهاجم نادي نهضة بركان المغربي قد سجل هدف الفوز لفريقه أمام بيراميدز ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية وانتهت بنتيجة 1/0 لصالح الفريق المغربي.
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