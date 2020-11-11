أحمد حسن يشارك جمهوره بصورة له من داخل الجيم.. شاهد

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى :
نجم النجوم - عميد العالم - العالمى
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و كشف الصقر أحمد حسن حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة لكرة القدم المقبلة.
وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عبر أون سبورت: "لم أقرر بعد مصيري من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، اتجاهاتي فنية ولا يستهويني العمل الإداري، سواء في الأندية أو الاتحاد".
وتابع : " سمعت عن قيام أحد اللاعبين بالأهلي لحملة ضدي لعدم الحصول على شارة القيادة قبل مجيئي ، ولا أعلم هذا صحيح أم لأ ، لم يكن لدي نية على الإطلاق في الحصول على شارة القيادة ، فالشخصيات القيادية لا تحتاج لذلك".
واختتم: "الأهلي الأقرب لقلبي ، والجيل الحالي ينقصه الروح القتالية ، وطارق حامد ومصطفى محمد كانوا يستحقون التواجد في الجيل الذهبي".
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