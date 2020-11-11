توني كروس يسخر من أوباميانج وجريزمان لهذا السبب

سخر الألماني توني كروس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من احتفالات لاعبي كرة القدم بالأهداف التي يسجلونها.

وقال كروس في تصريحات لصحيفة " بيلد" الألمانية "لا أجيد الاحتفال بالأهداف نهائيًا، ولكن هذا لا يعني بأنني أكون سعيدًا بالأهداف التي أسجلها. . هذه طبيعي أكون سعيدًا من الداخل وقليلًا من الخارج".

وأضاف: "ليس لدي أسلوب مفضل في الاحتفال، أحب هذا الاحتفال لجيرارد مولر الذي يقفز فقط دون مبالغة في الاحتفال."

وتابع: "لا أحب الاحتفالات المبالغ فيها كالرقص، لا أحب احتفال جريزمان أو أوباميانج الذي يرتدي أقنعة عند تسجيله للأهداف، أرى الأمر سخيفًا.

ويستعد المنتخب الألماني نظيره التشيكي وديًا في العاشرة إلا ربع مساءً.