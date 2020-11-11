حلقة عمل تعريفية عن التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات

نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية صباح امس حلقة عمل تعريفية عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي قدمها محمد بن احمد العامري المدير العام المساعد للانشطة الرياضية بالوزارة.

تطرقت الحلقة الى محاور الادارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي ومراحل عملية التخطيط الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الرياضية .واستعرض العامري آليات العمل الاستراتيجي الممنهج بهدف تطوير بيئة العمل وتحسينها والتي من شأنها اختصار الجهد والوقت نحو إنجاز المعاملات الإدارية.

وحول الحلقة التعريفية صرح محمد العامري قائلا : “ناقشت الحلقة الخطط الاستراتيجية السنوية للمؤسسات الرياضية ، حيث يسهم التخطيط في تحديد واقع المنظمة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والوسائل التي ستستخدمها لتحقيق تلك الأهداف فالتخطيط عملية تأخذ بالاعتبار نقاط قوّة وضعف المنظمة، والفرص والمخاطر التي تحيط بها ، و تكمن أهمية التخطيط في أنه يوفّر توافق وإجماع المسؤولين في المنظمة إزاء أولويات عملها والموارد البشرية والمالية التي تحتاجها لتحقيق تلك الأولويات ويساعد هذا التوافق على وضع مصلحة المنظمة فوق كل المصالح الشخصية التي قد تبرز، كما يساعد على وضع رؤية مستقبلية مستقرة للمنظمة ، ويقتضي التخطيط الناجح أن يشارك في إعداده الهيئة الإدارية، العاملون، وحتى الأشخاص المتعاونون مع المنظمة من مؤيدين أو متطوعين فمن إيجابيات هذه المشاركة الشاملة: تقليل فرص الخلاف مستقبلاً، تجعل كل من شارك في إعداد الخطة معنياً بتحقيقها وملتزماً بها، وتوفير الوقت والجهد.

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