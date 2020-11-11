ختام فعاليات دورة المدربين التأسيسية لكرة اليد بمراكز إعداد الناشئين

شهدت تفاعلا وحضورا مميزا

اختتمت يوم أمس دورة المدربين التأسيسية لكرة اليد التي نظمتها اللجنة الرئيسية المشرفة على مراكز اعداد الناشئين عن بعد خلال الفترة من 8 وحتى 11 نوفمبر الجاري وحاضر فيها الدكتور مراد علي فضلون، حيث شهدت الدورة مشاركة وتفاعلا متميزا من قبل المدربين الوطنيين الذين حرصوا على المشاركة في الدورة بهدف الاستفادة منها من أجل تأهيلهم وصقلهم لتولي مهمة التدريب في الاندية ومراكز اعداد الناشئين مستقبلا، حيث تعد هذه الدورة التدريبية التأسيسية الثالثة التي تنظمها اللجنة ، حيث كانت الدورتان التدريبيتان السابقتين في الكرة الطائرة وألعاب القوى .

وقد تضمنت الدورة عدة محاضرات وكان اخرها يوم امس بعنوان المبادئ الأساسية لتدريب كرة اليد للناشئين ” 9 ـ 12 ” سنة وفق المقاربة بالكفايات ثم تبعها بعد ذلك نقاش عما دار في المحاضرة .

الجدير بالذكر أن برنامج الدورة تضمن محاضرات عن “الاحتياجات الفيزيولوجية والبدنية والحركية للناشئين 9 ـ 12 سنة ” في كرة اليد من التقييم والمتابعة الى التطوير خلال التدريبات ومحاضرة بعنوان المناهج العامة في التدريب الرياضي .

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