لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يخضعون لفحوصات طبية قبل بدء المعسكر التدريبي

بعد غياب أكثر من 8 شهور

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أجرى لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية والجهازان الفني والإداري للمنتخب يوم أمس في مستشفى بدر السماء الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام خلال الفترة من 15 وحتى 19 نوفمبر الجاري بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وأجريت الفحوصات لجميع اللاعبين كل في منطقته .

ويعود منتخبنا للتدريبات من جديد بعد غياب دام اكثر من 8 شهور لم يخض خلالها أي تدريبات بسبب التوقف نظرا لجائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” حيث كان اخر معسكر خاضه المنتخب في شهر فبراير الماضي وسوف يقتصر هذه المعسكر على التركيز على زيادة معدل اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين وتطبيق بعض التدريبات الفنية والتكتيكية ولن يخوض فيها اي مباريات ودية وسوف يكون المعسكر الثاني خلال الفترة من 13 وحتى 17 ديسمبر المقبل.

وسوف تكون مرحلة الاعداد الجادة لمنتخبنا بداية شهر يناير 2021 والتي سيتم فيها تكثيف المعسكرات الداخلية والخارجية وخوض عدد من المباريات الودية ليكون المنتخب في جاهزية تامة لتحقيق نتائج مشرفة في البطولات التي ينوي المشاركة فيها عام 2021 منها دورة الألعاب الرياضية الخليجية الشاطئية الثالثة المقرر اقامتها بالكويت في شهر فبراير 2021 والمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام بتايلاند في شهر مارس القادم والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا شهر يوليو 2021 وكذلك المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية التي ستقام بالصين شهر ابريل 2021.

وقد أعلن المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية 15 لاعبا لدخول في هذا المعسكر وهم خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي وعبدالله بن مسعود السوطي ونوح بن سالم الزدجالي وعبدالله بن صالح البلوشي وأمجد بن عبدالله الحمداني وشريف بن شمبيه البلوشي ويونس بن خميس العويسي وسامي بن فائل البلوشي وعيد بن عبدالله الفارسي وسالم بن محمد العريمي

وعبدالعزيز بن عبدالله الرقادي.