السبت القادم مسيرة الولاء والعرفان في حب عمان بالدراجات النارية

تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع مجموعة المعمري العالمية يوم السبت القادم مسيرة الولاء والعرفان في حب عمان لنوادي وفرق الدراجات النارية، وذلك بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ50 المجيد، ويشارك في المسير 50 دراجا يمثلون جهات مختلفة على أن تكون المسافة المقطوعة 50 كم ويبدأ المسير في الساعة الثامنة صباح السبت من أمام برج الصحوة مرورا بشارع المطار ومنطقة العذيبة والغبرة متوجهين إلى جسر الخوير والدخول إلى مدينة السلطان قابوس، ثم المرور امام دار الأوبرا السلطانية ومتابعة المسير إلى جسر القرم دارسيت نزولا إلى كورنيش مطرح ومرورا بمنطقة الريام وكلبوه متوجهين إلى قصر العلم العامر والرجوع بنفس المسار وصولا لمدخل وزارة الخارجية بالقرم ومتجهين إلى نقطة الختام بالمواقف الجانبية لمتحف الطفل في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسيرعى الختام سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي أمين عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية، حيث سيقوم الدراجون بتسليم علم السلطنة لراعي الختام إيذانا بانتهاء المسير.

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