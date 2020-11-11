تتويج الأولمبي والصافنات والحرس والجياد بالمراكز الأولى في مسابقة قفز الحواجز بالرحبة

في الرياضة 11 نوفمبر,2020

تواصلت منافسات قفز الحواجز لهذا الموسم 2020/‏2021م التي ينظمها الاتحاد العُماني للفروسية وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء وشارك في هذه المسابقة وهي الثالثة 79 خيلا موزعة على خمس فئات وهي فئة المبتدئين ارتفاع 90سم عدد32 خيلا والفئة (د1) على ارتفاع 100 سم عدد 20 خيولا والفئة (د) على ارتفاع 110 سم عدد14 خيلا والفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 8 خيول والفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 5 خيول، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة. وقد بدأت المسابقة في تمام الساعة 3 مساء بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

فئة المبتدئين

شارك في فئة المبتدئين على ارتفاع 90سم 32 خيلا حيث تمكن من اجتياز هذه الفئة كل من الفارس محمد بن سالم الحضرمي على ذكريات من الخيالة السلطانية والفارس بسام بن ناصر الغابشي على ثمين من وحدة شرطة الخيالة والفارسة أحلام بنت خلفان الشعيبية على بهية من وحدة شرطة الخيالة والفارس علي بن محمد السليمي على مجان من خيالة الحرس السلطاني العماني والفارس عبدالملك بن عبدالله المعولي على صحار من وحدة شرطة الخيالة والفارس جمال بن حميد الشرياني على طوفان من خيالة الحرس السلطاني العماني والفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية والفارس أسعد الحسني على العباب من وحدة شرطة الخيالة.

فئة (د1)

شارك في فئة(د1) على ارتفاع 100 سم 20 خيلا حيث تمكن من الحصول على المركز الأول الفارس جمال بن حميد الشرياني على أي جينا من مركز الجياد للفروسية (موجو) والمركز الثاني الفارس حيدر أنور الراشد على كوايدم من اسطبلات العربية والمركز الثالث الفارس إبراهيم بن عيسى السدراني على جوهرة من خيالة مدرعات سلطان عمان.

الفئة (د)

شارك في الفئة (د) على ارتفاع 110 سم 14 خيلا حيث حقق المركز الأول الفارس جمال بن حميد الشرياني على دراس من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس عوض بن عبيد الغفيلي على روبن من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس محمد جودا على فيرناديزمن مركز الجياد للفروسية (موجو).

الفئة(ج)

كما شارك الفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 8 خيول وحقق المركز الأول الفارس خالد بن درويش الصبحي على هيرو من اسطبلات الصافنات والمركز الثاني الفارس بركات بن مهنا الهادي على الأدهم من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس أحمد محمد الشحات على شانيل من مركز الجياد للفروسية (موجو).

الفئة (ب)

وشارك في الفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 5 خيول وحصل على المركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على تشارمينج جيل من المركز الأولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من المركز الأولمبي للفروسية.

استلام الجوائز

في نهاية المسابقة تم تسليم الجوائز للفرسان الحاصلين على المراكز الأولى وذلك حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن والحفاظ على التباعد الجسدي.