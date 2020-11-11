انطلاق المحطة الثالثة من فعاليات مهرجان سباقات الهجن الأهلية بولاية المضيبي

وسط إجراءات احترازية والتزام من ملاك ومضمري الهجن

شهد مضمار الأبيض بولاية المضيبي صباح أمس انطلاق المحطة الثالثة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2021/2020م، والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، بمشاركة واسعة لملاك ومضمري الهجن الأهلية من مختلف محافظات السلطنة.حيث اشتمل السباق في يومه الأول على إقامة 30 شوطا على فترتين صباحية ومسائية. خصصت في الفترة الصباحية 19 شوطا لفئة الحجائج منها 13 شوطا للبكار و6 أشواط للجعدان لمسافة 3 كيلو مترات، وجاءت نتائج تلك الأشواط كما يلي:

جاءت نتائج الشوط الأول للحجائج من مسافة 3 كم في المركز الأول انتقال لحمود بن حميد الجديلي، وفي المركز الثاني بشائر لحمد بن علي الحسني، وفي المركز الثالث الشاهينية لسالم بن عبدالله المحاربي.

وفي الشوط الثاني للحجائج من مسافة 3 كم في المركز الأول شرايين لعبدالله بن سالم الخروصي، وفي المركز الثاني الشهامة لأحمد بن محمد الجحافي، وفي المركز الثالث مهمة لناصر بن سعيد الغفيلي.

وفي الشوط الثالث للحجائج من مسافة 3 كم في المركز الأول جلمود لعبيد بن العبد الغفيلي، وفي المركز الثاني الطاير لسالم بن عبدالله المحاربي، وفي المركز الثالث الغزال لعبدالله بن علي الهديوي.

وفي الشوط الرابع للحجائج من مسافة 3 كم في المركز الأول ارجوان لمحمد بن علي الوهيبي، وفي المركز الثاني نجوى لسعيد بن الصغير المالكي، وفي المركز الثالث جلمودة لسالم بن علي الوهيبي.

وفي الشوط الخامس للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول نوادر لجاسم بن محمد الحبسي، وفي المركز الثاني سرابة لياسر بن سالم العامري، وفي المركز الثالث انذار لحمد بن سالم الجديلي .

وفي الشوط السادس للحجائج من مسافة 3 كم في المركز الأول شاهين لخليفة بن سيف الخميسي، وفي المركز الثاني الناوي لغدير بن النخيرة العامري، وفي المركز الثالث مثانول لمبارك بن محمد الجحافي.

وفي الشوط السابع للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول هملولة لعلي بن عبدالله البلوشي، وفي المركز الثاني صدفة ليوسف بن هاشل البويقي، وفي المركز الثالث راهية لسلطان بن حمود الغفيلي.

وفي الشوط الثامن للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول الظبي لناصر بن محمد الدرعي، وفي المركز الثاني الشايبة لمحمد بن راشد السعدي، وفي المركز الثالث اعلان لعلي بن محمد المالكي.

وفي الشوط التاسع للحجائج من مسافة 3 كم في المركز الأول وبران ليوسف بن هاشل البويقي، وفي المركز الثاني مهاجر لحمد بن مبارك الجديلي، وفي المركز الثالث حضر تجوال لأحمد بن محمد الجحافي.

وفي الشوط العاشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول بلشه لسالم بن عبدالله المحاربي، وفي المركز الثاني الشاهينية لسعيد بن عبدالله العويسي، وفي المركز الثالث الظبي لعبدالله بن محمد الجحافي.

وفي الشوط الحادي عشر للحجائج من مسافة 3 كم في المركز الأول أجاريت لمحمد بن حمدان البلوشي، وفي المركز الثاني بشاير لحمود بن عبدالله المحاربي، وفي المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن سلطان المثيمني.

وفي الشوط الثاني عشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول الطاير لمبارك حمود التبعي، وفي المركز الثاني المارد لسالم بن سليمان الحجري، وفي المركز الثالث شرط لحمد بن ناصر الحجري.

وفي الشوط الثالث عشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول رهو لبدر بن رامس الجحافي، وفي المركز الثاني طرب لعلي بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثالث هزر لعلي بن راشد العمري.

وفي الشوط الرابع عشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول مهمة لبدر بن محمد الوهيي، وفي المركز الثاني وغي لسالم بن علي المالكي، وفي المركز الثالث نهب لسالم بن سليمان الحجري.

وفي الشوط الخامس عشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول عزام لعلي بن الصغير المالكي، وفي المركز الثاني مناور لمحمد بن عبدالله السعدي، وفي المركز الثالث عزام لزايد بن سعود الدرعي.

وفي الشوط السادس عشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول ضبية لمحمد بن سلطان المثيمني، وفي المركز الثاني شواهين لصقر بن هدوب العمري، وفي المركز الثالث الحاكمة لعلي بن سالم الوهيبي.

وفي الشوط السابع عشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول خريمة لبدر بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثاني جلمودة لسلوم بن سالم الحكماني، وفي المركز الثالث السليمانية لراشد بن مسعود المالكي.

وفي الشوط الثامن عشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول همس لمسلم بن بخيت الكثيري، وفي المركز الثاني الشاهينية لسعيد بن سعود المالكي، وفي المركز الثالث حصانة لخليفة بن سيف الخميسي.

وفي الشوط التاسع عشر للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول محطم لمخلد بن محمد الزرعي، وفي المركز الثاني راهي لسلطان بن محمد الجحافي، وفي المركز الثالث مهاجر لحسن بم محسن الجحافي.

وفي الشوط العشرين للحجائج من مسافة 3كم في المركز الأول شاهين لعبدالله بن محمد الحكماني، وفي المركز الثاني الحنيش لسعيد بن علي الوهيبي، وفي المركز الثالث شاهين لسالم بن مسعود المالكي.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 11 شوطا لفئة اللقايا خصص منها 8 أشواط للبكار و3 أشواط للجعدان لمسافة 4 كم.