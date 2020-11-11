منتخبنا الوطني الأول ينهي تجربة مسقط بالفوز 1/صفر ويلاقي منتخبنا الأولمبي غدا

في الرياضة 11 نوفمبر,2020

متابعة ـ صالح البارحي :

أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجربته الودية الأولى ضمن معسكره الداخلي أمام نادي مسقط بالفوز 1/صفر عن طريق المهاجم العائد خالد الهاجري في الدقيقة ( 36 ) من عمر المباراة ، أقيم اللقاء على ساحة ستاد السيب بعيدا عن عيون الجماهير التي غابت بسبب البروتوكول الصحي والخاص بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا .

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة مكونة من أحمد الرواحي في حراسة المرمى وفهمي دوربين ومحسن جوهر وخالد البريكي وأمجد الحارثي وعبدالعزيز المقبالي ومعتز صالح وخالد الهاجري وعيد الفارسي وعلي البوسعيدي وأرشد العلوي .

وفي الشوط الثاني لعب المنتخب بتشكيلة أخرى مكونة من ابراهيم الغيلاني في حراسة المرمى ومحمد المسلمي وأحمد الخميسي وحارب السعدي وعبدالله فواز وصلاح اليحيائي ويزيد المعشني وعصام الصبحي وأحمد الكعبي وعلي الرشيدي وعمران الحيدي .

غياب رباعي

لم يشارك في اللقاء كل من عمر الفزاري وعبدالعزيز الغيلاني وعبس الهشامي بداعي الاصابة التي يعاني منها الثلاثي ، فيما فضّل الجهاز الفني إراحة فايز الرشيدي بسبب عودته من توقف طويل جراء الاصابة التي ألمت به سابقا ضمن صفوف نادي ظفار قبل أن يلتحق بمباراة إياب المربع الذهبي للكأس الغالية أمام النهضة (صفر/صفر) باستاد السعادة ، والتي تأهل من خلالها ظفار لنهائي أغلى الكؤوس لملاقاة العروبة نهاية الشهر الحالي .

تدريب متواصل

لم يمنح الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الكرواتي برانكو اللاعبين راحة بعد مباراة أمس الأول أمام نادي مسقط ، حيث خاض الفريق الأحمر أمس حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على ساحة الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين الثلاثة ، حيث وقف المدرب على مناقشة الاخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة أمام مسقط والعمل على تصحيحها قبل مواجهتي المنتخب الأولمبي في ثاني وثالث التجارب الودية في المعسكر الحالي .

قائمة المنتخب

المعسكر الحالي يضم (26) لاعبا بعد استبعاد محمد الذيب ( نادي عمان ) وزاهر الأغبري ( السيب ) بسبب خضوعهم للحجر الصحي جراء إصابتهم بفيروس كورونا ، واللاعبون هم : فايز بن عيسى الرشيدي ومحمد بن صالح المسلمي وحارب بن جميل السعدي وعبدالله بن فواز بيت عبدالغفور وصلاح بن سعيد اليحيائي وأحمد بن خلفان الخميسي ويزيد بن سالم المعشني ومعتز بن صالح عبدربه ( ظفار ) ، احمد بن فرج الرواحي وعيد بن محمد الفارسي وأمجد بن عبدالله الحارثي وخالد بن ناصر البريكي وعبدالعزيز بن مبارك الغيلاني ( السيب ) ، عمر بن طالب الفزاري وعصام بن عبدالله الصبحي ( الرستاق ) ، أحمد بن خليفة الكعبي وعلي بن ضاحي الرشيدي ( النهضة ) ، فهمي بن سعيد بيت دوربين وابراهيم بن صالح المخيني (النصر) ، وأرشد بن سعيد العلوي ( نادي عمان ) ، عبس بن محمد الهشامي ( مسقط ) ، محسن بن جوهر الخالدي ( صحم ) ، خالد بن خليفة الهاجري ( بهلاء ) ، عمران بن سعيد الحيدي ( فنجاء ) ، عبدالعزيز بن حميد المقبالي وعلي بن سليمان البوسعيدي .