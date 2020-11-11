حدث في الاجتماع المشترك بين اتحاد القدم وممثلي الأندية .. تأجيل انطلاقة الموسم الكروي

- إلغاء مسابقات المراحل السنية

- عدم السماح بمشاركة اللاعبين المسجلين للموسم 2020/2021 في صفوف ظفار والعروبة بنهائي الكأس

متابعة ـ صالح البارحي:

أسفر الاجتماع الودي الذي عقد صباح أمس في قاعة الاجتماعات باستاد السيب برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وعدد من ممثلي أندية دوري الأضواء والدرجة الأولى عن التوصل للعديد من القرارات التي يراها الحضور بأنها تصب في صالح الموسم الكروي القادم 2020/‏‏2021م، ولعل أبرزها إمكانية تأجيل انطلاقة الموسم الكروي إلى 17 ديسمبر وتكون نهايته في 30 مايو 2021م بدلا من الموعد الذي تم الاتفاق عليه سابقا، والذي من خلاله كان القرار بأن يبدأ الموسم في 3 ديسمبر وينتهي في 30 أبريل 2021م، حيث أبدت (5) أندية من دوري الأضواء حضرت الاجتماع موافقتها حول هذا الطلب وهي أندية صحم والنهضة وظفار وفنجاء وبهلاء، علما أن الاتحاد سيقوم بمخاطبة بقية الأندية من أجل الحصول على موافقة (3) أندية أخرى من دوري الأضواء لتأكيد التعديل، أما أندية دوري الدرجة الأولى والتي مثلها في الاجتماع أندية بوشر وسمائل وأهلي سداب وصور فإنها لن تتأثر بتغيير موعد انطلاقة الموسم ونهايته في نهاية المطاف.

إلغاء المراحل السنية

تم التطرق إلى دوري المراحل السنية للموسم الكروي 2020/‏‏2021م، حيث اتفق الحضور على عدم إقامة منافساته بسبب عدم جاهزية ملاعب الأندية وعدم تهيئتها بالشكل المناسب لتطبيق البروتوكول الطبي الذي يجب أن يكون متواجدا بحسب تعاميم الاتحاد السابقة. من جانب آخر، فقد تمت الموافقة على إقامة بطولة كأس الاتحاد للاعبين تحت (23) سنة، وذلك من أجل فسح المجال للاعبين الذين لا يستطيعون اللعب مع الفريق الأول، حيث إن هذه الفئة كانت مغيبة في السنوات الماضية ولم تحظ بالاهتمام رغم وجود الكثير من المواهب فيها.

قرار متوقع

أما فيما يتعلق بإمكانية مشاركة اللاعبين الذين سيتم تسجيلهم ضمن صفوف العروبة وظفار في هذه الفترة بالمباراة النهائية للكأس الغالية، فقد قام مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن الأمر أعلاه، إلا أن الرد جاء على عكس التعميم الذي أصدره الاتحاد في شهر أبريل 2020م والذي أقر فيه بالسماح للاعبين المسجلين في هذه الفترة بالمشاركة مع الناديين في النهائي، وبالتالي فإن قائمة الفريقين لن تشهد إضافة أي لاعب جديد تم تسجيله في الفترة الحالية للتسجيلات وسيكتفي طرفا النهائي بالقائمة التي لديهما في الموسم 2019/‏‏2020م، وذلك بسبب أن التسجيل الحالي يخص الموسم الكروي 2020/‏‏2021 فقط ولا يحق مشاركة أي لاعب جديد يتم تسجيله في الفترة الحالية إلا مع بداية منافسات الموسم الجديد فقط.