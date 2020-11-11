اليوم .. ثمانية أشواط مثيرة في سباق الخيل الرابع بمضمار الرحبة

يشهد مشاركة أكثر من (120) خيلا

ينظم نادي سباق الخيل السلطاني اليوم السباق الرابع للموسم الحالي، وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء وسيشارك في منافسات السباق أكثر من (120) خيلا ستتنافس في ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة.

الشوط الأول

سباق ولاية صلالة للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1200 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان كيان الريف لأحمد الناعبي والحصان حكيم الريف لماجد المعمري والحصان المنتصر لعمر المعمري والحصان باسل العز لعبدالعزيزالغساني والحصان شامخ حفيت لأنيس المعمري والحصان تحفيز لمحمود الناعبي والمهر لزام للصلت المسكري والمهر نوماس الثاني لمالك اللواتي والمهر راكان لسالم البلوشي والفرس أغصان عبري لمحمد الصوافي والفرس الزعامة لعمر الهنائي والفرس بيان لعوض القاسمي والفرس أنشودة عبري لعلي الغيلاني والمهر الخير لمحمد العجمي والمهر أساطيرمسقط لمربط مسقط والمهرة دجلة لعبدالعزيز المشايخي .

الشوط الثاني

سباق ولاية ضلكوت للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر وسيشارك في منافسات الشوط الفرس أنيسة لمربط مسقط والحصان عنان لسالم الحمداني والحصان راج لعلي الفلاحي والفرس صادقة لأحمد العاصمي والفرس كارولينا أفير لمحمد البلوشي والحصان احجيلان العودة لمازن البلوشي والحصان بيج تيكس لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد والحصان خير مسقط لأحمد المرزوقي والحصان هكتور لمحمود الجابري والحصان الرويس لمربط بهلاء والحصان عميد لأحمد البلوشي والفرس أسطورة ليعرب المرزوقي والحصان يامن للخيالة السلطانية والحصان الغايب لعبدالله الحمداني والحصان رزق الله لمحمد الفارسي والحصان عازف لسعيد الفارسي.

الشوط الثالث

سباق ولاية رخيوت للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان زمان للخيالة السلطانية والحصان الصحراء لسيف الهنائي والحصان بشار إبراء لحافظ المسكري والحصان كوادر فولجيو لعلي الفلاحي والحصان همام مسقط لاسطبلات الحشار والحصان مرعد لاياد المسكري والحصان أقمار لسعد المخيني والحصان كيف ترى لسعيد بن سليم خوار والحصان اوسم كدوز لسعيد بن سليم خوار والحصان فلانتينو لمحمد الخليلي والحصان زود لأحمد البلوشي والحصان زاهي مسقط لمربط مسقط والحصان سلامات لياسر الكندي والحصان دارتنيان لهلال الحسني .

الشوط الرابع

سباق ولاية المزيونة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1800 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان انتينس ايفورت لياسر العويسي والحصان شيركيز فيرو لأحمد الأنصاري والحصان ريتش اند رايتشيس لسعيد التوبي والحصان محارب لعثمان الهاشمي والحصان دواس لسعيد الريامي والحصان كاركروف لعاصم العجمي والحصان اودوج لابراهيم العلوي والحصان باوري لراشد السديري والحصان ملاف لعثمان الهاشمي والحصان رزام لعيد الخنجري والحصان اب هولاند لهزاع المالكي والحصان ترينتي فورس لموسى الحارثي والحصان جلاموراس كينجدوم لحمود البلوشي والحصان لوفيل لمالك اللواتي والحصان مونولايت لسليمان الفيروز والحصان سكانديشي لسالم الهاشمي.

الشوط الخامس

سباق ولاية شليم للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1600 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان رمسيس لمحمد العبري والحصان جبر لجابر الجابري والحصان اليسن لأحمد الفارسي والحصان ستار لخالد الفلاحي والحصان السرور لعادل المخمري والفرس السلطنة لمحمد الفارسي والحصان ظن لسامي الراشدي والحصان ريتشارد لسناء الرحبية والحصان تاج مالك لسالم الرمحي والحصان بشار لمحمد البلوشي والحصان حيزوم مسقط لسعادة عبدالله بن مسلم الراسبي والحصان المشهر لعبدالله السناني والحصان طالب العز لعلي اليزيدي والفرس ذات السلاسل لمحمد الحجري والفرس الجود لطلال الهديفي والحصان منذر لمحمد البلوشي .

الشوط السادس

سباق ولاية مرباط للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر وسيشارك في منافسات الشوط المهر باسم مسقط لسليمان الهنائي والمهر جسار لياسر الكلباني والمهر كل كامش العودة لخالد المعيني والمهر رمز عبري لصالح المحرزي والمهر شامخ للخيالة السلطانية والحصان تمام مسقط لمصطفى العزري والمهر جاي كلارك لقيس الزكواني والمهر ناوي لصالح المحرزي والمهر أسامة لعلي البوسعيدي والمهر صدام لفهد الرجيبي والمهرة أصايل لحمود الحضرمي والمهرة أساور ابراء لأدهم المسكري والمهرة أوراق للشيخ ذياب بن شهاب البلوشي والمهرة بشاير صور لأحمد المرزوقي والمهرة طيف لسالم الرشيدي والمهرة زاهية ابراء لعبدالله السناني .

الشوط السابع

سباق ولاية ثمريت للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان سبوكن لأحمد الراسبي والحصان بروتونز داي لعمر الحجري والحصان باناماريوف لمسلم الشماخي والمهر سوفيت روك لمحمد الراسبي والمهر كينج صور لأحمد المرزوقي والحصان موري يوشماري لمحمد اليزيدي والحصان موفور للمعتصم الشعيلي والحصان ميرزاريو لماجد العلوي والحصان كامبريولير لمنقذ المسروري والحصان فيزيوال افكت لياسر الكندي والحصان فالكو لمحمد المسكري والحصان واربيرد لمشعل الراسبي والحصان سبليت روك لزايد الراسبي.

الشوط الثامن

سباق ولاية مقشن للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر وسيشارك في منافسات الشوط الحصان ديربي دي فاوست لشرطة لشرطة عمان السلطانية والحصان المهدود لخميس العبري والحصان أمجاد العزيز لسعيد الريامي والحصان برلمان لمحبوب هاشماني والحصان مقدام الزيدي لمربط عبري والحصان بتيت مونسير لمحمد الخليلي والحصان اوبن فاير لبدر البلوشي والحصان فير جيم لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد والحصان امباسادور لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد والحصان الهيام لسعد المخيني والحصان وهاج لعبدالله المالكي والحصان كونترات دي غزال لطاهر الخليلي والحصان الخطاف لهلال الحسني والحصان كفوء لعيسى الصبحي والحصان سيف النار لسامي الراشدي والحصان داريان النايف لسعيد الكلباني .