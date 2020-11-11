مفاجأة.. صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز

كشفت مصادر خاصة أن إدارتي الأهلي وبيراميدز توصلتا لصفقة تبادلية تقضي بانتقال أحمد الشيخ للفريق السماوي. وأكدت أن الشيخ سيكون مقابل انتقال محمد فاروق للقلعة الحمراء. وقالت المصادر إن الأهلي وافق علي إتمام الصفقة خاصة أن جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني منح إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لرحيل أحمد الشيخ . وأضافت المصادر أن الصفقة ستتم دون دفع أي مقابل مادي من قبل الطرفين وسيعود محمد فاروق للقلعة الحمراء من جديد علي أن يذهب أحمد الشيخ بشكل نهائي لـ بيراميدز. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.

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