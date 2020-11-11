صدمة جديدة لـ ليفربول .. إصابة خطيرة لمدافعه في تدريبات المنتخب الإنجليزي

تعرض جو جوميز مدافع نادي ليفربول لإصابة قوية في تدريبات المنتخب الإنجليزي اليوم الأربعاء.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن جوميز أصيب اليوم بإصابة خطيرة على حد وصفهم في تدريبات المنتخب الإنجليزي، دون ذكر نوع الإصابة ومدة غيابه.
ويعاني ليفربول من غياب العديد من اللاعبين وبالأخص في خط الدفاع بعد إصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، وترينت ارنولد.
ويستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره الإيرلندي وديا مساء غد الخميس.
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