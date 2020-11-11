سجّل رباعية الطلائع عمرو جمال هدفين وعمرو مرعى هدفًا ومحمد جميل هدفًا.
ظهر طارق العشري للمرة الأولى مع فريقه طلائع الجيش، وذلك عقب توليه قيادة الفريق، قبيل انطلاق المران الأول.
واستقبل أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي، طارق العشري وجهازه المعاون، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية قبل مباراة الفريق الودية اليوم أمام فريق القومية.
وعيّن طارق العشري، مديرًا فنيًا جديدًا لفريق طلائع الجيش، خلفًا للمستقيل عبدالحميد بسيوني.
وننشر تباعًا التشكيل الكامل للجهاز الفني لنادي طلائع الجيش
طارق العشري مديراً فنياً للفريق
محمود عطا مدرباً مساعداً
عبد الحليم كامل مدرب أحمال
سيد السويكي مدرب حراس مرمى.
وكان عبدالحميد بسيوني قد تقدم باستقالته من تدريب نادي طلائع الجيش، ليتم تعيين طارق العشري بدلًا منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في الظهور الأول لـ العشري.. طلائع الجيش يكتسح القومية برباعية وديًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.