في الظهور الأول لـ العشري.. طلائع الجيش يكتسح القومية برباعية وديًا

سجّل رباعية الطلائع عمرو جمال هدفين وعمرو مرعى هدفًا ومحمد جميل هدفًا.

ظهر طارق العشري للمرة الأولى مع فريقه طلائع الجيش، وذلك عقب توليه قيادة الفريق، قبيل انطلاق المران الأول.

واستقبل أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي، طارق العشري وجهازه المعاون، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية قبل مباراة الفريق الودية اليوم أمام فريق القومية.

وعيّن طارق العشري، مديرًا فنيًا جديدًا لفريق طلائع الجيش، خلفًا للمستقيل عبدالحميد بسيوني.

وننشر تباعًا التشكيل الكامل للجهاز الفني لنادي طلائع الجيش

طارق العشري مديراً فنياً للفريق

محمود عطا مدرباً مساعداً

عبد الحليم كامل مدرب أحمال

سيد السويكي مدرب حراس مرمى.

وكان عبدالحميد بسيوني قد تقدم باستقالته من تدريب نادي طلائع الجيش، ليتم تعيين طارق العشري بدلًا منه.