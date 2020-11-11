كان مرشحا لقيادة الأهلي.. من هو رودولفو أروابارينا المدير الفني الجديد لـ بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن مديره الفني الجديد خلال مؤتمر صحفي ‏باستاد الدفاع الجوي‎، كما قدم لاعبه الجديد محمود وادي قادما من المصري البورسعيدي.

وفي هذا التقرير نوضح لكم مشوار رودولفو أروابارينا المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز:

من مواليد 20 يوليو 1975 في بوينس آيرس بالأرجنتين.

كان يلعب في كمدافع في فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني ومنه لفياريال الإسباني وأيك أثينا اليوناني ثم تيجري الأرجنتيني و أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي.

لعب لمنتخب الأرجنتين في الفترة من 1994 وحتى 2006، ولعب 6 مباريات دولية.

اعتزل لعب كرة القدم في 2011، واتجه إلى التدريب في البداية مع فريق تيجري الأرجنتيني ثم ناسيونال في أوروجواي، ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني.

في موسم 2016- 2017، بدأ تجربته في الخليج العربي، بتدريب الوصل الإماراتي ثم الريان القطري وأخيرًا شباب أهلي دبي الإماراتي.

توج مع بوكا جونيورز بالدوري المحلي “مرة واحدة” وكأس الأرجنتين”مرة واحدة”، ومع الريان القطري كأس الشيخ جاسم “مرة واحدة”، و مع شباب أهلي دبي الإماراتي بكأس رئيس الدولة “مرة واحدة” والدوري الإماراتي “مرة واحدة”.

كان رودولفو أروابارينا من ضمن المرشحين لخلافة رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، ولكن فضل الجهاز الاداري للقلعة الحمراء التعاقد مع موسيماني قادماََ من صن داونز.