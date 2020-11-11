الأنجولي جيرالدو يواصل أزماته مع الأهلي ويرفض عروض الرحيل

واصل الإنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تعنته في العروض التي يوفرها له مسئولو القلعة الحمراء للرحيل قبل غلق باب القيد.

ويحاول أمير توفيق مدير التعاقدات تسويق اللاعب بأي شكل ليتم قيد المغربي بدر بانون الذي تم التعاقد معه من الرجاء البيضاء بديلًا له.

ويدرك جيرالدو والشركة البرازيلية المتعاقد معها ان الجهاز الفني للأهلي قد منح إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل اللاعب ، وبالتالي فهو لجأ لسياسة العند ورفض العروض حتي يحصل علي باقي مستحقاته عن الموسمين المتبقين بقيمة مليون و200 ألف دولار حيث يحصل في الموسم الواحد علي 600 ألف دولار.

ويترقب مسئولو القلعة الحمراء عودة اللاعب 18 نوفمبر الجاري بعد إنتهاء مهمته مع منتخب بلاده لإقناعه بقبول أحد العروض بهدف قيد المغربي بدر بانون قبل غلق باب القيد في اليوم التالي، وأبدي مسئولي القلعة الحمراء دهشتهم مما يقوم به اللاعب خاصة أن هناك عروضا محلية وعربية ومن أنجولا له لكنه يماطل بصورة واضحة.