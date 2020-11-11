منتخب الشباب يخسر من بتروجيت 1 / 2 وديا

خسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، من فريق بتروجت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

بدأ الفريق البترولي بالتسجيل بالتسجيل من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سددها عبد الرحمن حسن محرزا هدف التقدم ثم تعادل أسامة فيصل لمنتخب شباب الفراعنة من تمريرة متقنة من حسام أشرف، وأضاف مصطفى معوض الهدف الثاني من رأسية قوية على يمين حمزة علاء.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمي، العربي بدر حسام عبد المجيد وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي ، في خط الدفاع، زياد كمال عبد الغني محمد ومحمود جهاد ، في خط الوسط، وأسامة فيصل وحسام أشرف وبلال مظهر ، في خط الهجوم

ومن المقرر أن يحصل المنتخب علي راحة سلبية غدا الخميس ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.