جلسة فنية بين مدحت عبدالهادي ولاعبي الزمالك

حرص مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة فنية سريعة مع اللاعبين.

جاءت الجلسة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص عبد الهادي على توجيه الشكر للاعبين بعد الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.

في الوقت الذي طالبهم بضرورة التركيز فقط على الفوز بالبطولة لإسعاد الملايين من الجماهير البيضاء.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويقود مدحت عبدالهادي مدرب الفريق التدريبات اليوم نظرا لحصول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على إجازة.