مصطفى شوبير يهنئ أحمد فتحى بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الاهلى الكابتن احمد فتحى لاعب فريق بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده .

ونشر مصطفى شوبير صورة له مع أحمد فتحى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب مصطفى شوبير: " كل سنه وانت طيب يا جوكر ".

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واحتفل، أمس، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.