الرياضة

كيما أسوان يستهل مشواره في القسم الثاني بلقاء البترول

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أسفرت قرعة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد عن مواجهات صعبة لفريق كيما أسوان الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى خلال الموسم الجديد، حيث يستهل مشواره بلقاء بترول أسيوط بالجولة الأولي .

وجاءت مواجهات كيما أسوان كالأتى :

الجولة الأولى: بترول أسيوط × كيما أسوان

الجولة الثانية: كيما أسوان × سوهاج

الجولة الثالثة: تليفونات بني سويف × كيما أسوان

الجولة الرابعة: كيما أسوان × الألومنيوم

الجولة الخامسة: الشرقية للدخان × كيما أسوان

الجولة السادسة: كيما أسوان × مركز شباب سمسطا

الجولة السابعة: شبان قنا × كيما أسوان

الجولة الثامنة: كيما أسوان × المنيا

الجولة التاسعة: أسمنت أسيوط × كيما أسوان

الجولة العاشرة: كيما أسوان × طهطا

الجولة الحادية عشر: بني سويف × كيما أسوان

الجولة الثانية عشر: كيما أسوان× الفيوم

الجولة الثالثة عشر: الإعلاميين × كيما أسوان

الجولة الرابعة عشر: كيما أسوان× ديروط

الجولة الخامسة عشر: قنا × كيما أسوان

وتأهل كيما أسوان للقسم الثانى ممثلا المجموعة الأولى مجموعة "أسوان .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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