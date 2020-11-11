كيما أسوان يستهل مشواره في القسم الثاني بلقاء البترول

أسفرت قرعة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد عن مواجهات صعبة لفريق كيما أسوان الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى خلال الموسم الجديد، حيث يستهل مشواره بلقاء بترول أسيوط بالجولة الأولي .

وجاءت مواجهات كيما أسوان كالأتى :

الجولة الأولى: بترول أسيوط × كيما أسوان

الجولة الثانية: كيما أسوان × سوهاج

الجولة الثالثة: تليفونات بني سويف × كيما أسوان

الجولة الرابعة: كيما أسوان × الألومنيوم

الجولة الخامسة: الشرقية للدخان × كيما أسوان

الجولة السادسة: كيما أسوان × مركز شباب سمسطا

الجولة السابعة: شبان قنا × كيما أسوان

الجولة الثامنة: كيما أسوان × المنيا

الجولة التاسعة: أسمنت أسيوط × كيما أسوان

الجولة العاشرة: كيما أسوان × طهطا

الجولة الحادية عشر: بني سويف × كيما أسوان

الجولة الثانية عشر: كيما أسوان× الفيوم

الجولة الثالثة عشر: الإعلاميين × كيما أسوان

الجولة الرابعة عشر: كيما أسوان× ديروط

الجولة الخامسة عشر: قنا × كيما أسوان

وتأهل كيما أسوان للقسم الثانى ممثلا المجموعة الأولى مجموعة "أسوان .