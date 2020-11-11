كيما أسوان يستهل مشواره في القسم الثاني بلقاء البترول

أسفرت قرعة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد عن مواجهات صعبة لفريق كيما أسوان الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى خلال الموسم الجديد، حيث يستهل مشواره بلقاء بترول أسيوط بالجولة الأولي .
وجاءت مواجهات كيما أسوان كالأتى :
الجولة الأولى: بترول أسيوط × كيما أسوان
الجولة الثانية: كيما أسوان × سوهاج
الجولة الثالثة: تليفونات بني سويف × كيما أسوان
الجولة الرابعة: كيما أسوان × الألومنيوم
الجولة الخامسة: الشرقية للدخان × كيما أسوان
الجولة السادسة: كيما أسوان × مركز شباب سمسطا
الجولة السابعة: شبان قنا × كيما أسوان
الجولة الثامنة: كيما أسوان × المنيا
الجولة التاسعة: أسمنت أسيوط × كيما أسوان
الجولة العاشرة: كيما أسوان × طهطا
الجولة الحادية عشر: بني سويف × كيما أسوان
الجولة الثانية عشر: كيما أسوان× الفيوم
الجولة الثالثة عشر: الإعلاميين × كيما أسوان
الجولة الرابعة عشر: كيما أسوان× ديروط
الجولة الخامسة عشر: قنا × كيما أسوان
وتأهل كيما أسوان للقسم الثانى ممثلا المجموعة الأولى مجموعة "أسوان .
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