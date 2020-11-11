بعد العودة من الراحة.. فقرة بدنية للاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفقرة بدنية قوية على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشهد المران التركيز على الجانب البدني ثم الفني، حيث خضع لاعبو الأبيض إلى أكثر من فقرة فنية خاصة، شملت اللعب بشكل سريع من لمسة واحدة، بالإضافة إلى تنفيذ اكثر من فكرة فنية خلال التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.
كان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب فترة الراحة التي حصل عليها عقب مباراة الرجاء المغربي و التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.
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