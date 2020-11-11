الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد التصفيات الجديدة لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن المواعيد الجديدة لمباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.
وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي: "اتفقت اللجنة على أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة".
وواصل بيان الاتحاد الآسيوي "اعتمدت اللجنة عملية تقديم طلبات استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، حيث كان من المقرر أن تقام البطولة عام 2022 في الصين كجزء من الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023، ولكن الاتحاد الصيني لكرة القدم قام بإعلام الاتحاد الآسيوي بعدم رغبته في تنظيم البطولة".
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