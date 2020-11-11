عمر السعيد ومحمد عبدالشافي يواصلان التأهيل

واصل عمر السعيد ومحمد عبدالشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع الثنائي لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك ضمن البرنامج الموضوع لهما، حيث تعرض عبد الشافي للإصابة في الترقوة، والسعيد بالعضلة الخلفية.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الرجاء المغربي و التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.