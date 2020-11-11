اسفرت قرعة الممتاز "ب" بالمجموعة الأولي عن مباريات متدرجة في القوة بالنسبة لفريق الألومينوم أحد فرق المجموعة خلال الموسم الجديد . ويفتتح الألومنيوم سلسة مبارياته بالبطولة بلقاء الفيوم وذلك بملعب الألومنيوم وإليكم جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد . الجولة الأولى : الألومنيوم × الفيوم الجولة الثانية: الإعلاميين × الألومنيوم الجولة الثالثة: الألومنيوم × ديروط الجولة الرابعة: كيما أسوان × الألومنيوم الجولة الخامسة: الألومنيوم × بترول أسيوط الجولة السادسة: سوهاج × الألومنيوم الجولة السابعة: الألومنيوم × تليفونات بني سويف الجولة الثامنة: قنا × الألومنيوم الجولة التاسعة: الشرقية للدخان × الألومنيوم الجولة العاشرة: الألومنيوم × مركز شباب سمسطا الجولة الحادية عشر: شبان قنا × الألومنيوم الجولة الثانية عشر: الألومنيوم × المنيا الجولة الثالثة عشر: أسمنت أسيوط × الألومنيوم الجولة الرابعة عشر: الألومنيوم × طهطا الجولة الخامسة عشر: بني سويف × الألومنيوم وكان قد أحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث بالموسم الماضي بعد منافسة علي الصعود للدورى الممتاز حتى الدقائق الأخيرة التى حسمت صعود البنك الأهلي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية متوازنة لـ الألومنيوم في مباريات الممتاز ب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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