لمؤازرة الفريق.. إسماعيل يوسف يتواجد في مران الزمالك

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وتواجد تيجانا في المران لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق، عقب استئناف التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمباريات المقبلة. ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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