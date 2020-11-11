زمالك 2003 يتعادل وديا مع بتروجت استعدادا للموسم الجديد

تعادل فريق الكرة بالنادي مواليد ٢٠٠٣ ، مع بتروجت بهدفين لكل منهما، في اطارات استعدادات الفريق لخوض الموسم الجديد. أحرز هدفي الزمالك كل من أحمد عبدالرحيم إيشو وكريم عبدون. ويقود الفريق أحمد عبدالرءوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مديرا اداريا للفريق ، وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى، وخالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.

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