سوهاج يبدأ مبارياته مع ديروط.. ويختتم بـ الإعلاميين

يبدأ فريق سوهاج أحد أندية دوري القسم الثانى بالمجموعة الأولى "مجموعة الصعيد" مبارياته بلقاء مع فريق ديروط ، وذلك بعد اجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصري. وإليكم مواجهات الفريق خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد: ١-سوهاج × ديروط ٢-كيما أسوان × سوهاج ٣-سوهاج × بترول أسيوط ٤-قنا × سوهاج ٥-تليفونات بني سويف × سوهاج ٦-سوهاج × الألومنيوم ٧-الشرقية للدخان × سوهاج ٨-سوهاج × مركز شباب سمسطا ٩-شبان قنا × سوهاج ١٠-سوهاج × المنيا ١١-أسمنت أسيوط × سوهاج ١٢-سوهاج طهطا ١٣-بني سويف × سوهاج ١٤-سوهاج × الفيوم ١٥-الإعلاميين × سوهاج وجددت إدارة نادي سوهاج الثقة في الجهاز الفنى بقيادة أحمد خلف بيبو للاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب . وأنهى فريق سوهاج الموسم الماضي محتلا المركز الثامن بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

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