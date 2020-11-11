مجموعة مصر.. جزر القمر تتقدم على كينيا 1-0 .. وطرد صاحب الهدف

تقدم منتخب جزر القمر على نظيره الكيني بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية.
هدف المباراة الوحيد أحرزه ماشنجوما في الدقيقة 26 لينهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدف نظيف.
ماشنجوما تحصل على بطاقتين صفراوين في النصف الأول من المباراة، ليتم طرده في الدقيقة 41 ويترك منتخب جزر القمر منقوصا عدديا لنهاية المباراة.
ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة التي تضم منتخبنا الوطني، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب الكيني المركز الثاني برصيد نقطتين.
ويواجه المنتخب المصري نظيره التوجولي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في نفس المجموعة.
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