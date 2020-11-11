دوري القسم الثاني.. طهطا يستهل مشواره بلقاء سمسطا خارج الديار

أسفرت قرعة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد عن مواجهات صعبة لفريق طهطا خلال الموسم الجديد، حيث يستهل مشواره بلقاء مركز شباب سمسطا بالجولة الأولي . وتأتي مواجهات طهطا كما يلي: الجولة الأولى : مركز شباب سمسطا × طهطا الجولة الثانية: طهطا × شبان قنا الجولة الثالثة: المنيا × طهطا الجولة الرابعة: طهطا × أسمنت أسيوط الجولة الخامسة: طهطا × قنا الجولة السادسة: بني سويف × طهطا الجولة السابعة: طهطا × الفيوم الجولة الثامنة: الإعلاميين × طهطا الجولة التاسعة: طهطا × ديروط الجولة العاشرة: كيما أسوان × طهطا الجولة الحادية عشر: طهطا × بترول أسيوط الجولة الثانية عشر: سوهاج × طهطا الجولة الثالثة عشر: طهطا × تليفونات بني سويف الجولة الرابعة عشر: الألومنيوم × طهطا الجولة الخامسة عشر: طهطا × الشرقية للدخان وأنهي فريق طهطا الموسم الماضي بالمركز الأخير بجدول مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

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