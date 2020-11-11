بهدفي شاهين ووجيه.. سيراميكا كليوباترا يفوز على النجوم وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا فوزا معنويا على حساب النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

بدأ لاعبو سيراميكا كليوباترا المباراة بكل قوة بهدف تسجيل هدف مبكر، حتى نجح المهاجم محمد شاهين في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، وواصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء واستطاع أحمد وجيه تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39 من نفس الشوط، قبل أن يحرز النجوم هدفه الوحيد في الدقيقة 55.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في الثالثة عصر بعد غد الجمعة، على نفس الملعب مع فريق الداخلية، في إطار خطة استعدادات الفريق لمشاركته الاولى في مسابقة الدوري الممتاز.