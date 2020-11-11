أسفرت قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث والتى أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم بحضور ممثلي الأندية وعددها 48 ناديًا مقسمة علي ثلاث مجموعات بواقع 16 نادياً بكل مجموعة، عن مواجهة فريق ديروط في بداية مشواره بالقسم الثانى فريق سوهاج. وإليكم مواجهات نادى ديروط بالدور الأول في الموسم الجديد : الجولة الأولى سوهاج ×ديروط الجولة الثانية ديروط ×تليفونات بني سويف الجولة الثالثة الالومنيوم ×ديروط الجولة الرابعة ديروط ×الشرقية للدخان الجولة الخامسة مركز شباب سمسطا×ديروط الجولة السادسة ديروط ×شبان قنا الجولة السابعة المنيا ×ديروط الجولة الثامنة ديروط ×أسمنت أسيوط الجولة التاسعة طهطا ×ديروط الجولة العاشرة ديروط ×بني سويف الجولة الحادية عشر الفيوم ×ديروط الجولة الثانية عشر ديروط ×الاعلاميين الجولة الثالثة عشر ديروط ×قنا الجولة الرابعة عشر كيما أسوان×ديروط الجولة الخامسة عشر ديروط ×بترول أسيوط وقد أنهي فريق ديروط الموسم الماضي محتلاً المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مشوار ديروط في الموسم الجديد بمجموعة الصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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