وليد سليمان يهنئ أحمد فتحي بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنّأ وليد سليمان لاعب النادى الأهلى الكابتن احمد فتحى لاعب فريق بـ بيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده , ونشر وليدة صورة تجمعه بـ فتحى من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق وليد على الصورة قائلاً "كل سنة و انت طيب يا جوكر و عقبال مليون سنة".

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واحتفل، امس أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.