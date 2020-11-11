ودياََ.. الإسماعيلي يفوز على أبوشحاتة برباعية نظيفة

حقق الإسماعيلى فوزا على فريق أبوشحاتة أحد اندية المظاليم برباعية دون رد فى الودية التى جمعتهما ، اليوم على ملعب الإسماعيلية.

الودية تأتى ، فى إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى بجانب كأس العرب للأندية الأبطال حال استكمال منافساتها.

رباعية الدراويش حملت توقيع كل من البرازيلى فييرا هدفين الذي يخضع لاختبار وهدف لكل من حازم مرسى ووجيه عبد الحكيم.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كلا من:

حارس مرمى .. محمد مجدى

فى الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى

فى الوسط .. محمود دونجا – نادر رمضان – باتريك فييرا – شكرى نجيب – أحمد مصطفى

فى الهجوم .. محمد الشامى

وشارك فى الشوط الثانى كل من كمال السيد ، محمد نصر ، محمود علاء ، أحمد عبد الوهاب ، عماد حمدي ، محمد مخلوف ، أحمد مدبولي ، محمود عبدالله ، حازم مرسي ، محمود صلاح ، وجيه عبد الحكيم.

المباراة شهدت تألق محمد مخلوف فى مركز الظهير الأيمن ،فضلا عن أحمد عبد الوهاب ظهير أيسر فريق الشباب والذى يعد من مواليد 2002 بجانب محمود عبدالله إضافة لكمال السيد.