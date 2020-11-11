يبدأ فريق بترول أسيوط مواجهاته بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بلقاء كيما أسوان الصاعد حديثا للممتاز ب ،وذلك بعد إجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصرى . وإليكم مواجهات الفريق خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد : الجولة الأولي بترول أسيوط×كيما أسوان الجولة الثانية قنا×بترول أسيوط الجولةالثالثة سوهاج×بترول أسيوط الجولة الرابعة بترول أسيوط× تليفونات بني سويف الجولة الخامسة الالومنيوم×بترول أسيوط الجولة السادسة بترول أسيوط × الشرقية للدخان الجولة السابعة م.ش.سمسطا ×بترول أسيوط الجولة الثامنة بترول أسيوط×شبان قنا الجولة التاسعة المنيا ×بترول أسيوط الجولة العاشرة بترول أسيوط×أسمنت أسيوط الجولة الحادية عشر طهطا×بترول أسيوط الجولةالثانيةعشر بترول أسيوط×بني سويف الجولةالثالثة عشر الفيوم ×بترول أسيوط الجولة الرابعة عشر بترول أسيوط ×الاعلاميين الجولة الخامسة عشر ديروط×بترول أسيوط وكان قد تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسبوط مع كرم جابر المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، لقيادة الفريق فنيا خلفًا محمد عبدالسميع الذي قدم استقالته مؤخرًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري القسم الثاني.. بترول أسيوط يبدأ مواجهاته مع كيما أسوان وتنتهي بديروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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