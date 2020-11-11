دوري القسم الثاني.. بترول أسيوط يبدأ مواجهاته مع كيما أسوان وتنتهي بديروط

يبدأ فريق بترول أسيوط مواجهاته بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بلقاء كيما أسوان الصاعد حديثا للممتاز ب ،وذلك بعد إجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصرى .
وإليكم مواجهات الفريق خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد :
الجولة الأولي
بترول أسيوط×كيما أسوان
الجولة الثانية
قنا×بترول أسيوط
الجولةالثالثة
سوهاج×بترول أسيوط
الجولة الرابعة
بترول أسيوط× تليفونات بني سويف
الجولة الخامسة
الالومنيوم×بترول أسيوط
الجولة السادسة
بترول أسيوط × الشرقية للدخان
الجولة السابعة
م.ش.سمسطا ×بترول أسيوط
الجولة الثامنة
بترول أسيوط×شبان قنا
الجولة التاسعة
المنيا ×بترول أسيوط
الجولة العاشرة
بترول أسيوط×أسمنت أسيوط
الجولة الحادية عشر
طهطا×بترول أسيوط
الجولةالثانيةعشر
بترول أسيوط×بني سويف
الجولةالثالثة عشر
الفيوم ×بترول أسيوط
الجولة الرابعة عشر
بترول أسيوط ×الاعلاميين
الجولة الخامسة عشر
ديروط×بترول أسيوط
وكان قد تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسبوط مع كرم جابر المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، لقيادة الفريق فنيا خلفًا محمد عبدالسميع الذي قدم استقالته مؤخرًا.
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