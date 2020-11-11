عماد النحاس يدرس إقامة وديتين للمقاولون استعدادا لمواجهة بطل جيبوتي

يأتي ذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي، بمباراة دور الـ 64 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يعود إليها المقاولون بعد غياب استمر لـ 15 عامًا منذ المشاركة الأخيرة فى بطولات الكاف عام 2005.
وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي فى المركز الرابع برصيد 54 نقطة ، مما جعله من ضمن الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية مع بيراميدز فى الكونفيدرالية الافريقية ، بجانب الأهلي بطل الدوري والزمالك الوصيف المشاركان في دوري ابطال افريقيا .
وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، دون حضور أي ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا .
و أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.
وأسفرت القرعة عن وقوع المقاولون العرب فى مواجهة سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وسيكون الذئاب الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ البطولة الافريقية من الدور التمهيدي.
وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه ينتظر مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.
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