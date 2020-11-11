صور.. زمالك 2006 يهزم سيراميكا بسباعية نظيفة استعدادا لبطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٦ وديًا علي فريق سيراميكا بسبعة أهداف نظيفة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد حيث يخوض الفريق بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك كل من أيمن امير عبدالعزيز هدفين، وعلي عبدالمجيد وعبدالرحمن علي وهاني ياسر ومؤمن حمزة، وزياد محمد ، بواقع هدف لكل منهم.

ويقود الفريق أحمد كمال مديرا فنيا، ويساعده أحمد عبدالله وأحمد الميرغني، ومصطفي غراب مدربا لحراس المرمى، وسيد صلاح مديرا اداريا للفريق ، وأشرف سليمان للعلاج الطبيعي.

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