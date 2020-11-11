أسفرت قرعة دورى الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد عن مواجهات حماسية لفريق شبان قنا أحد فرق المجموعة وصاحب المستوى المتميز بالموسم الماضي . ويفتتح الفريق مبارياته بلقاء أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثانى ،وإليكم مباريات الفريق خلال الدور الأول بالموسم الجديد : الجولة الأولى : شبان قنا × أسمنت أسيوط الجولة الثانية: طهطا × شبان قنا الجولة الثالثة: شبان قنا × بني سويف الجولة الرابعة: الفيوم × شبان قنا الجولة الخامسة: الإعلاميين × شبان قنا الجولة السادسة: ديروط × شبان قنا الجولة السابعة: شبان قنا × كيما أسوان الجولة الثامنة: بترول أسيوط × شبان قنا الجولة التاسعة: شبان قنا × سوهاج الجولة العاشرة: تليفونات بني سويف × شبان قنا الجولة الحادية عشر: شبان قنا × الألومنيوم الجولة الثانية عشر: الشرقية للدخان × شبان قنا الجولة الثالثة عشر: شبان قنا × مركز شباب سمسطا الجولة الرابعة عشر: شبان قنا × قنا الجولة الخامسة عشر: المنيا × شبان قنا وقد أحتل فريق شبان قنا المركز الرابع بالموسم الماضي، بعد تقديم مستوى ولاأروع من الفريق القناوى جعله الحصان الأسود لمجموعة الصعيد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مشوار شبان قنا بالقسم الثانى في الموسم الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.