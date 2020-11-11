فاز فريق الكرة بالنادي مواليد ١٩٩٩ وديًا علي فريق سكة حديد إسكندرية بعشرة أهداف نظيفة، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد حيث يخوض الفريق بطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز الأهداف، يوسف أسامة نبيه، وحمدي علاء، وسيد عبدالله ، وحسن علي بواقع هدفين لكل منهما ، واسامة الحسيني واحمد زكي هدف لكل منهما .
ويقود الفريق محمد مصطفي ممس مديرا فنيا ويساعده أحمد محسن ومحمد مصطفي ، وعلي يحيي مدربا لحراس المرمى، وحمدي يوسف مديرا اداريا للفريق، ومحمد حسين للعلاج الطبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. زمالك 99 يكتسح سكة حديد إسكندرية بعشرة أهداف نظيفة وديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.