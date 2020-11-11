أسفرت قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث والتى أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور ممثلي الأندية وعددها 48 نادياً مقسمة علي ثلاث مجموعات بواقع 16 ناديا بكل مجموعة . وصعد نادي أسمنت أسيوط حديثا للقسم الثانى بمجموعة الصعيد ،ليواجه فريق شبان قنا في بداية مشواره بالقسم الثانى . وإليكم مواجهات نادى أسمنت أسيوط بالدور الأول في الموسم الجديد : الجولة الأولي : شبان قنا×أسمنت أسيوط الجولةالثانية: أسمنت أسيوط ×المنيا الجولةالثالثة: أسمنت أسيوط×قنا الجولةالرابعة: طهطا×أسمنت أسيوط الجولةالخامسة: أسمنت أسيوط×بني سويف الجولةالسادسة: الفيوم×أسمنت أسيوط الجولةالسابعة: أسمنت أسيوط×الأعلاميين الجولةالثامنة: ديروط×أسمنت أسيوط الجولة التاسعة: أسمنت أسيوط × كيما أسوان الجولة العاشرة: بترول أسيوط ×أسمنت أسيوط الجولة الحادية عشر : أسمنت أسيوط ×سوهاج الجولة الثانية عشر : تليفونات بني سويف ×أسمنت أسيوط الجولة الثالثة عشر: أسمنت أسيوط× الالومنيوم الجولة الرابعةعشر: الشرقية للدخان×أسمنت أسيوط الجولةالخامسةعشر: أسمنت أسيوط×م.ش سمسطا وقرر مجلس إدارة نادي أسمنت أسيوط تجديد الثقة فى الدكتور هيثم صالح عقب الصعود للقسم الثانى بمجموعة الصعيد ،رغم صغر سنه فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها الفريق تحته قيادته الفنية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مشوار أسمنت أسيوط في دوري "المظاليم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.