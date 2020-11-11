تعرف على مشوار أسمنت أسيوط في دوري "المظاليم"

أسفرت قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث والتى أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور ممثلي الأندية وعددها 48 نادياً مقسمة علي ثلاث مجموعات بواقع 16 ناديا بكل مجموعة .
وصعد نادي أسمنت أسيوط حديثا للقسم الثانى بمجموعة الصعيد ،ليواجه فريق شبان قنا في بداية مشواره بالقسم الثانى .
وإليكم مواجهات نادى أسمنت أسيوط بالدور الأول في الموسم الجديد :
الجولة الأولي :
شبان قنا×أسمنت أسيوط
الجولةالثانية:
أسمنت أسيوط ×المنيا
الجولةالثالثة:
أسمنت أسيوط×قنا
الجولةالرابعة:
طهطا×أسمنت أسيوط
الجولةالخامسة:
أسمنت أسيوط×بني سويف
الجولةالسادسة:
الفيوم×أسمنت أسيوط
الجولةالسابعة:
أسمنت أسيوط×الأعلاميين
الجولةالثامنة:
ديروط×أسمنت أسيوط
الجولة التاسعة:
أسمنت أسيوط × كيما أسوان
الجولة العاشرة:
بترول أسيوط ×أسمنت أسيوط
الجولة الحادية عشر :
أسمنت أسيوط ×سوهاج
الجولة الثانية عشر :
تليفونات بني سويف ×أسمنت أسيوط
الجولة الثالثة عشر:
أسمنت أسيوط× الالومنيوم
الجولة الرابعةعشر:
الشرقية للدخان×أسمنت أسيوط
الجولةالخامسةعشر:
أسمنت أسيوط×م.ش سمسطا
وقرر مجلس إدارة نادي أسمنت أسيوط تجديد الثقة فى الدكتور هيثم صالح عقب الصعود للقسم الثانى بمجموعة الصعيد ،رغم صغر سنه فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها الفريق تحته قيادته الفنية .
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