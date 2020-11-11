المجموعة السابعة.. كينيا تهدي مصر تعادلا ثمينا مع جزر القمر

تعادل منتخب جزر القمر مع نظيره الكيني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية.

هدف جزر القمر أحرزه ماشنجوما في الدقيقة 26 لينهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدف نظيف.

ماشنجوما تحصل على بطاقتين صفراوين في النصف الأول من المباراة، ليتم طرده في الدقيقة 41 ويترك منتخب جزر القمر منقوص عدديا لنهاية المباراة.

وفي الشوط الثاني، استغل المنتخب الكيني النقص العددي، ليسجل مسعود جمعة هدف التعادل في الدقيقة 65 ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة ،ظل منتخب جزر القمر على صدارة المجموعة التي تضم منتخبنا الوطني، بعدما رفع رصيده لــ 5 نقاط، فيما ارتفع رصيد المنتخب الكيني لــ 3 نقاط في المركز الثاني.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التوجولي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة في نفس المجموعة