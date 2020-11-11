كل ما تريد معرفته عن قرعة مسابقة القسم الثاني فى اتحاد الكرة.. صور

أجريت اليوم قرعة دوري القسم الثاني بمقر اتحاد الكرة بحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية والدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية، حيث ينطلق دوري القسم الثاني لموسم 2020/2021 يوم 25 نوفمبر الجاري ويغلق باب القيد يوم 24 من الشهر ذاته.

وتتكون المسابقة من ثلاث مجموعات تضم كل منها 16 فريقا، يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الممتاز، بينما يهبط الفرق الأربعة الأخيرة من كل مجموعة إلى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن التالي:

الاسبوع الاول بالمجموعة الأولي :

بترول اسيوط مع كيما اسوان

شبان قنا مع ايمن اسيوط

سمسطا مع طهطا

الدخان مع بني سويف

الالومنيوم مع الفيوم

التليفونات مع الإعلاميين

سوهاج مع ديروط

المنيا مع قنا

الاسبوع الأول في المجموعة الثانية :

الزرقا مع طنطا

السويس مع بورتو

المريخ مع النجوم

الترسانة مع السكة الحديد

اف سي مصر مع القناة

شبين مع سرس الليان

الداخلية مع النصر

بتروجيت مع كوكاكولا

الأسبوع الأول في المجموعة الثالثة:

فاركو مع الرجاء

دمنهور مع حرس الحدود

دكرنس مع مالية كفر الزيات

المنصورة مع بيلا

كفر الشيخ مع ابو قير للأسمدة

بلدية المحلة مع بني عبيد

الأوليمبي مع سبورتنج

الجزيرة مع الحمام

ويبدأ فريق النصر مشاركاته فى المسابقة المحلية بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق الداخلية ضمن منافسات الأسبوع الاول بدوري المظاليم.

فيما يلتقى فى الأسبوع الثاني نظيره فريق جمهورية شبين وفى الجولة الثالثة مع نادى الزرقا.

الاسبوع الرابع

النصر vs سرس الليان

الاسبوع الخامس

النصر vs طنطا

الاسبوع السادس

النصر vs القناة

الاسبوع السابع

النصر vs بورتو

الاسبوع الثامن

النصر vs النجوم

الاسبوع التاسع

النصر vs كوكاكولا

الاسبوع العاشر

النصر vs السكة الحديد

الاسبوع الحادي عشر

النصر vs الترسانة

الاسبوع الثاني عشر

النصر vs بتروجيت

الاسبوع الثالث عشر

النصر vs المريخ

الاسبوع الرابع عشر

النصر vs منتخب السويس

الاسبوع الخامس عشر

النصر vs زيد

وينطلق الدوري موسم 2020/2021 يوم 25 نوفمبر ويغلق باب القيد يوم 24 نوفمبر.

وتم وضع نادي الشرقية للدخان في المجموعة الأولي كما تم وضع نادي طنطا في المجموعة الثانية وتقرير هبوط 4 فرق من القسم الثاني للقسم الثالث.

وقال الدكتور جمال محمد علي خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني : وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للجبلاية تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مد القيد للأهلي والزمالك.

اضاف : الفيفا ابلغ وليد العطار بأن اللاعب الغير مقيد يتم دراسة موقفه بشكل فردي وقيده إن أمكن في اي نادي بعد غلق القيد.

استطرد: تم إخطار العطار بإن اللاعب المسجل في ناد وتم رفع اسمه واللاعب لم يجد ناديا فإن النادي الاصلي ملزم بسداد قيمة عقده لحين التعاقد مع ناد آخر.

قال الدكتور محمد على أيضا خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني : اتحاد الكرة يعلم تمام المسافات التي تقطعها الفرق بالقسم الثاني في السفر وبناء على ذلك قرر مسؤولى الجبلاية وضع فريقى الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد .. خاصة وأن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد .. بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة.

وفجر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني.

قال الدكتور جمال محمد على : من الممكن إقامة قسم خامس أو دوري أفرع في المستقبل خاصة وأن القسم الرابع يتكون من 382 ناديا وهو عدد كبير جدا ويمكن تقليصه من خلال إقامة دوري قسم خامس أو دوري أفرع.

يذكر أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة كشف عن ٥ اسباب دفعت الجبلاية إلى إصدار قرار الغاء الهبوط فى القسم الثاني والثالث.

قال الدكتور جمال محمد علي خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني:

اسباب القرار الصادر من جانب الجبلاية للغاء الهبوط هى - قلة عدد المباريات بالنسبة للقسم الثاني حيث يلعب كل فريق 22 مباراة فقط في حين يصل الفارق الزمني بين كل موسم والثاني إلى مدة كبيرة كما أن قلة المباريات تجعل الموسم الواحد يصل إلى 5 شهور فقط

كثرة تغيير المدربين ولذلك قررنا تطبيق قرار موحد للاقسام المختلفة بعدم تدريب المدرب اكثر من فريقين خلال الموسم.

عدم الدفع بالناشئين وخاصة مواليد ٢٠٠١ فى المباريات

اضاف : اسباب الغاء الهبوط في القسم الثالث تتمثل فى:

عدم تساوي المجموعات في عدد الفرق .. مجموعات 12 نادي وأخرى 13 ناديا

قلة الإمكانيات المادية خاصة وأن تكلفة السفر بين المحافظات كبيرة وتصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا