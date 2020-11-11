تصفيات أمم أفريقيا.. موريتانيا تتعادل مع بوروندي.. وغينيا تفوز على تشاد

تعادل المنتخب الموريتاني مع نظيره البورندي في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. افتتح باكاري نديي التسجيل لموريتانيا في الدقيقة 30، قبل أن يدرك سيدو براهينو التعادل لبوروندي في الدقيقة 79. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الموريتاني للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة، ورصيد بوروندي للنقطة الأولي في المركز الرابع. وفي المجموعة الأولى، فاز المنتخب الغيني على نظيره التشادي بهدف نظيف. هدف المباراة الوحيد أحرزه محمد كمارا في الدقيقة 45 ليرفع رصيد بلاده من النقاط للنقطة للسابعة في صدارة المجموعة.

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