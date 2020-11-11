أسفرت قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث والتى أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم بحضور ممثلي الأندية وعددها 48 ناديًا مقسمة علي ثلاث مجموعات بواقع 16 ناديًا بكل مجموعة، عن مواجهة فريق مركز شباب سمسطا في بداية مشواره بالقسم الثانى مع فريق طهطا . وإليكم مواجهات سمسطا بالدور الأول في الموسم الجديد : الجولة الأولى: سمسطا / طهطا الجولة الثانية: بنى سويف / سمسطا الجولة الثالثة: سمسطا / الفيوم الجولة الرابعة: الإعلاميين / سمسطا الجولة الخامسة: سمسطا / ديروط الجولة السادسة: كيما اسوان / سمسطا الجولة السابعة: سمسطا / البترول الجولة الثامنة: سوهاج / سمسطا الجولة التاسعة: سمسطا / التليفونات الجولة العاشرة: الالمونيوم / سمسطا الجولة الحادية عشر: سمسطا / الشرقية للدخان الجولة الثانية عشر: قنا / سمسطا الجولة الثالثة عشر: الشبان المسلمين / سمسطا الجولة الرابعة عشر: سمسطا / المنيا الجولة الخامسة عشر: اسمنت اسيوط / سمسطا وقد تأهل مركز شباب سمسطا للقسم الثانى بقيادة المدير الفنى علي حسن بعدما تغلب علي فريق عاملين غارب بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت بينهما بالبحر الأحمر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف علي مشوار سمسطا بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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