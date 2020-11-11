بسبب كورونا .. مدافع منتخب إنجلترا يغادر المعسكر بطلب من ناديه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رحيل مدافع

وكتب المنتخب الإنجليزي في بيانا رسمي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءً على طلب من السلطات الألمانية، فإن مدافعنا ريان سيسيجنون، سيعود إلى ناديه هوفنهايم".

وأوضح: "من أجل بدء فترة الحجر الصحي، بسبب وجود عدد من الحالات الإيجابية بـ كورونا في النادي".

استدعى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، فيل فودين لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، لقائمة المنتخب الإنجليزي المكونة من 29 لاعبا٫

وذلك لخوض ثلاث مباريات خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الحالي.