الفيوم يستهل مشواره بالألومنيوم .. ويختتم بـ التليفونات

يستهل فريق الفيوم مشواره بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بلقاء الألومنيوم علي ملعب الأخير ، وذلك بعد إجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصرى. وإليكم مواجهات الفيوم بالدور الأول : الجولة الأولى : الالومنيوم × الفيوم الجولة الثانية : الفيوم× الدخان الجولة الثالثة : شباب سمططا× الفيوم الجولة الرابعة : الفيوم × شبان قنا الجولة الخامسة : المنيا × الفيوم الجولة السادسة : الفيوم× أسمنت أسيوط الجولة السابعة : طهطا × الفيوم الجولة الثامنة : الفيوم× بني سويف الجولة التاسعة : الفيوم× قنا الجولة العاشرة : الاعلاميين× الفيوم الجولة الحادية عشر : الفيوم × ديروط الجولة الثانية عشر : كيما أسوان × الفيوم الجولة الثالثة عشر : الفيوم×البترول الجولة الرابعة عشر : سوهاج× الفيوم الجولة الخامسة عشر : الفيوم × التليفونات واستقرت إدارة شركة u sport الراعية لفريق الفيوم على إسناد مهمة الإدارة الفنية للاعب الاسماعيلي والجونة والشمس السابق أحمد بكري لقيادة الفريق فنيا بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

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