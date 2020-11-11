شاهد.. بدر بانون يرتدي تي شيرت الأهلي لأول مرة

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي التعاقد مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال الأهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بام بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.

وأضاف أن تلك الصفقة جائت في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.

وكشفت مصادر خاصة عن أن التعاقد مع بدر بانون لم يكن بين ليلة وضحاها ولكنه كان محل متابعة دقيقة منذ شهر يوليو .

وأوضح أنه في شهر يوليو الماضي ناقشت لجنة التخطيط الأزمة الدفاعية بالفريق الأول وتم طرح عدة حلول علي رأسها باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وإسامه جلال لاعب انبي وعبدالله بكري وعلي جبر لاعبا بيراميدز.

وأوضح أنه تم التفاوض مع الإسماعيلي الذي رفض التفريط في باهر المحمدي فأحترم مسئولي القلعة الحمراء الأمر ولم يفنع إسامه جلال لجنة التخطيط بجانب رفض فكرة التعامل مع مسئولي بيراميدز في هذا التوقيت.

ونوه الى أن محمود الخطيب أستطلع رأي عدد من أبناء الأهلي القدامي وخبراء كرة القدم واصدقائه من النجوم العرب وتم ترشيح بدر بانون بالفعل والذي لاقي قناعة كاملة من لجنة التخطيط .

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بأن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وقت قيادته للقلعة الحمراء أوصي بالتعاقد مع بانون في وقت سابق نظرا لقدرته علي بناء الهجمة من الخلف وثقته بنفسه الكبيرة.

وقال أنه تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأمر والذي بدأ التفاوض مع اللاعب وناديه وأنهي كل الأمور في سرية نظرًا للعلاقات الجيدة والرائعة التي تسود بين مسئولي القلعة الحمراء والفرق المغربية.

واضاف أن الصفقة تمت منذ نهاية أكتوبر الماضي لمدة اربع مواسم يحصل منها الرجاء علي 2 مليون دولار بنظام القسط ويحصل اللاعب علي 800 ألف دولار في الموسم الاول تزيد بواقع 100 ألف دولار كل موسم.